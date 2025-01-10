В России резко подорожал апельсиновый сок

«Индекс вырос на 11,5%. Это будет немного выше ожидаемого за 2024 год официального уровня инфляции. В 2024 году подорожали апельсиновый сок J7 (+56%), сельдь “Матиас” (+43,4%), сливочное масло “Домик в деревне” (+37,6%), молоко “Домик в деревне” (+28,2%), подсолнечное масло “Олейна” (+24%), самый дешевый белый хлеб (+23,7%), черный чай “Акбар” (+19,9%), куриные яйца “Окские” категории С1 (+7,1%), бананы (+6,7%) и куриные тушки (+5,6%)», — отметил экономист.