В РФ ожидают увеличения авиаподвижности населения в 2030 году на 50%

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил, что Минтранс увеличил целевые показатели авиационной подвижности населения в РФ в 2025—2027 годах, заложенные в единый план по достижению национальных целей развития, в среднем на 7%. По его словам, в едином плане по достижению национальных целей новая целевая линейка уже зафиксирована, и она также будет «зеркально» отражена в паспорте нацпроекта «Эффективная транспортная система».