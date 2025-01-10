В РФ ожидают увеличения авиаподвижности населения в 2030 году на 50%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система» должна поспособствовать росту коэффициента авиационной подвижности населения России с 0,72 в 2023 году до 1,08 в 2030 году, следует из единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Коэффициент авиационной подвижности характеризует среднее количество авиаперелетов, совершаемых одним жителем страны, и определяется как отношение количества отправленных пассажиров из аэропортов страны к численности населения.
«Авиационная подвижность населения, полетов на 1 человека в год, 2023 год — 0,72, 2024 год — 0,76, 2030 год — 1,08», — указано в документе.
Ожидается, что этот показатель в 2025 году составит 0,75, 2026 — 0,77, 2027 — 0,79, 2028 — 0,87, 2029 — 0,97. Ответственным за достижение показателей назначен вице-премьер Виталий Савельев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил, что Минтранс увеличил целевые показатели авиационной подвижности населения в РФ в 2025—2027 годах, заложенные в единый план по достижению национальных целей развития, в среднем на 7%. По его словам, в едином плане по достижению национальных целей новая целевая линейка уже зафиксирована, и она также будет «зеркально» отражена в паспорте нацпроекта «Эффективная транспортная система».
В мае 2024 года президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении доли самолетов отечественного производства в парке российских перевозчиков не менее 50%. Достижению этих целей, согласно единому плану, должны способствовать строительство новых и реконструкция действующих аэродромов, субсидирование авиаперевозок и поставка отечественных самолетов российским авиакомпаниям за счет федеральной поддержки.