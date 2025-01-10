В Китае резко вырос спрос на товары из России

Сомневаться в российском происхождении товаров стали не только простые китайцы, но и чиновники. На прошлой неделе местные власти начали проверку одного из заведений в туристическом районе в юго-восточной провинции Фуцзянь. Согласно информации China Consumer News, предприятие маркировало выпущенные в Китае продукты питания как иностранные. Подобный случай произошел и в Пекине, где в конце декабря 2024 года закрылся магазин с похожими товарами.