В Госдуме раскрыли смысл нового механизма борьбы с незаконными ИП

В целом сегодня правоохранители обладают всеми необходимыми инструментами для от слеживания преступлений в цифровом формате, отметила парламентарий. Однако в этой связи проблемой остается тот факт, что многие из таких преступлений совершаются не в России, а, к примеру, на территории Украины. Несмотря на то, что сегодня эта деятельность никак не преследуется, со временем подобные мошеннические центры расширят влияние и будут представлять опасность для всего мира, заключила Бессараб.