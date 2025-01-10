В «Газпром нефти» заявили, что были готовы к новым санкциям

Так, в марте 2022 года ЕС ввел сплошной запрет на сделки для европейцев с компаниями из списка, куда вошла и «Газпром нефть». Затем, в рамках шестого санкционного пакета, Евросоюз ввел эмбарго в отношении российской нефти. Однако через пару месяцев Евросоюз разрешил европейским операторам сделки с российскими госкомпаниями о транспортировке российской нефти в третьи страны.