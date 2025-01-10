TikTok прекратит работу в США. Что может изменить ситуацию

Социальная сеть TikTok может прекратить работу в США уже 19 января, если Верховный суд не отменит или не отсрочит запрет на работу платформы. Об этом сообщает портал Hypebeast.
Компании придется пойти на такие меры, если Верховный суд США не отменит закон, по которому владеющая TikTok китайская ByteDance должна продать свою долю. Этот закон был принят президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года. Власти США уверены, что компания ByteDance может передавать данные американских пользователей китайским властям, что представляет угрозу национальной безопасности.
Судебное заседание назначено на 10 января, суд заслушает аргументы ByteDance, пользователей TikTok и Министерства юстиции. При этом избранный президент США Дональд Трамп попросил суд дать новой администрации время для урегулирования ситуации. Пока неизвестно, учтут ли судьи это обращение.
Юристы TikTok предупреждают, что даже краткосрочное закрытие платформы нанесет серьезный ущерб компании — если платформа приостановит работу хотя бы на месяц, она потеряет треть ежедневных пользователей в США, а ее доходы от рекламы значительно упадут.
По данным CBS News, даже если закон вступит в силу, TikTok не исчезнет с устройств американских пользователей. Однако они потеряют возможность обновлять приложение, а новые пользователи не смогут его скачать. Это неизбежно повлияет на популярность платформы в США, хоть и не приведет к ее немедленному исчезновению.
В 2023 году власти США назвали TikTok китайским «троянским конем». Тогда в Агентстве национальной безопасности заявили, что «китайцы могут манипулировать данными», чтобы вызывать «разногласия» в американском обществе.
В свою очередь, главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу во время слушаний в комитете палаты представителей США на прошлой неделе заявил, что TikTok представляет не большую угрозу, чем YouTube и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), и что его компания приняла больше мер предосторожности, чем любой из ее западных конкурентов.
Во время первого президентского срока Трампа TikTok обвинили в сборе личных данных пользователей и передаче властям Китая. США сочли это угрозой национальной безопасности. WSJ писала, что видеосервис обходил меры защиты конфиденциальности, установленные Google, и отслеживал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android. Вместе с тем издание сообщало, что TikTok прекратил эту практику в ноябре 2019 года.