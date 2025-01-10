TikTok прекратит работу в США. Что может изменить ситуацию

В свою очередь, главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу во время слушаний в комитете палаты представителей США на прошлой неделе заявил, что TikTok представляет не большую угрозу, чем YouTube и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), и что его компания приняла больше мер предосторожности, чем любой из ее западных конкурентов.