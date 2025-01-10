Россиянам назвали стоимость покупки пенсионного балла в 2025 году

«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет. В 2025 году МРОТ возрастет до 22 440 рублей. Соответственно, возрастет и минимальный годовой страховой взнос — до 59 241 рублей. Это год страхового стажа и 0,98 пенсионных балла. А за один балл нужно будет заплатить 60 450 рублей», — уточнила Епифанова.