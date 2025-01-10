Россиянам назвали стоимость покупки пенсионного балла в 2025 году

По ее словам, есть смысл покупать только один-два пенсионных балла.
«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет. В 2025 году МРОТ возрастет до 22 440 рублей. Соответственно, возрастет и минимальный годовой страховой взнос — до 59 241 рублей. Это год страхового стажа и 0,98 пенсионных балла. А за один балл нужно будет заплатить 60 450 рублей», — уточнила Епифанова.
Сенатор напомнила, что для расчета пенсии начисляют от 1,8 до 5,4 пенсионных балла за периоды службы в армии, отпуска по уходу за детьми, престарелыми и инвалидами. Также начисляют баллы женам военнослужащих, у которых не было возможности работать.
Пенсия в России формируется из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного балла, и фиксированной выплаты. Чем больше человек накопил баллов, тем выше будет размер его пенсии. Баллы начисляются на основе страховых взносов, уплачиваемых работодателем за работника.
С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного балла составит 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет равна 8728,73 рубля. Например, если человек накопил около 100 баллов, его пенсия составит примерно 23 тысячи рублей.
В 2025 году на пенсию смогут выйти мужчины в возрасте от 63 лет, а женщины — от 58 лет. Для оформления пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.
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