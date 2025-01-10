США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

Под санкции США подпали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз», сообщается на сайте американского Минфина.
Всего в санкционном списке более 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе «РН-Бурение» (структура «Роснефти») и «Технологии ОФС» (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России).
Кроме того, под санкции подпали компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», 183 российских нефтяных танкера, а также 17 компаний и три физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России за предполагаемую торговлю российской нефтью.
Также США с 27 февраля запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России. Запрет затрагивает экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из Соединенных Штатов любому лицу, находящемуся в РФ.