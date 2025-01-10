США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

Кроме того, под санкции подпали компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», 183 российских нефтяных танкера, а также 17 компаний и три физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России за предполагаемую торговлю российской нефтью.