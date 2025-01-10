США уступили Китаю лидерство в рейтинге стран по заказам россиянами одежды из-за рубежа

Импортные товары чаще всего заказывали мужчины — их доля составила 56,7%. В то же время больше всего заказов оформляли пользователи в возрастной категории от 31 до 40 лет — 30,7%. Каждому пятому клиенту было от 19 до 25 лет, а реже всего встречались юные покупатели в возрасте до 18 лет — их было лишь 7,17%.