США уступили Китаю лидерство в рейтинге стран по заказам россиянами одежды из-за рубежа

Импортные товары чаще всего заказывали мужчины — их доля составила 56,7%. В то же время больше всего заказов оформляли пользователи в возрастной категории от 31 до 40 лет — 30,7%. Каждому пятому клиенту было от 19 до 25 лет, а реже всего встречались юные покупатели в возрасте до 18 лет — их было лишь 7,17%.
«Одежда и обувь» остается второй по популярности категорией после «Электроники». Чаще всего россияне приобретали кроссовки — 29,59% от всех заказов. Второй по популярности стала верхняя одежда (6,27%), а туфли заняли третью позицию и 4,68%.
Среди повседневной одежды пользователи платформы чаще всего заказывали футболки и поло (4,27%), а самым популярным товаром среди аксессуаров оказались сумки, заняв 4,01%.
В категории «Одежда и обувь» в 2024 году средний чек составил 15 016 рублей — что выше прошлогоднего показателя на 2,74%. Больше всего россияне тратились на иностранные бренды в декабре этого года — максимальный средний чек в этом месяце составил 16 537 рублей. Меньше всего клиенты покупали товары из этой категории в сентябре, отдавая за заказ в среднем 14 180 рублей. В прошлом году минимальный средний чек был равен 9 990 рублей.
Чаще всего россияне заказывали брендовую одежду из Китая. Импортные товары из этой страны встречались в 29,74% заказов. На втором месте по востребованности оказались вещи из США — их доля от общего объема продаж составила 24,48%. Третье место заняла продукция из Испании с показателем 10,92%.
В 2023 году страной-лидером по импортным товарам были США, а за 2024 год объем заказов из этой страны сократился на 13,5%. В то же время товары из Китая в прошлом году были на третьем месте по популярности среди россиян, а за прошедшие 12 месяцев спрос на продукцию из Поднебесной вырос на 19,3%.
Самым востребованным брендом у россиян стал Nike. На него пришлось 15,24% от всех продаж. Также в список наиболее покупаемых брендов попали такие марки, как New Balance (9,94%), Adidas (6,77%), Uniqlo (6,3%) и Zara (5%). За год бренд Nike сохранил лидирующие позиции по востребованности у россиян, однако доля заказов продукции от этого бренда в категории немного сократилась — на 4,2%.