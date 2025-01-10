США помешали продаже Китаю месторождения редких металлов в Гренландии

Как отметил Грег Барнс, глава частной компании Tanbreez Mining, владевшей проектом по добыче металлов в Гренландии, американские чиновники в 2024 году посещали месторождение на юге страны дважды. Они также просили не продавать его связанным с Китаем фирмам.
В итоге Tanbreez перешла американской компании Critical Metals. Сделка должна завершиться до конца года.
Новый владелец Тони Сейдж рассказал Reuters, что стоимость сделки составила 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов в акциях Critical Metals, хотя китайские покупатели предлагали больше.
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