Spiegel: Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Киеву на €3 млрд

Однако Ведомство федерального канцлера неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи. Там, по данным издания, обосновали свою позицию тем, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, а также указали на то, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет на 2025 год предусматривает на эти цели около €4 млрд. Кроме того, в ведомстве Шольца напомнили о решении G7 предоставить кредит для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.