Перечислены профессии, в которых в 2025 году возможен карьерный рост

«Наибольший карьерный рост в следующем году возможен в логистике, инженерии, в сфере оборонно-промышленного комплекса и электронике, а также в сопряженных с этими сферами производствах», — сообщила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.
Как подчеркнула Клячко, карьерные перспективы откроются также перед профессионалами горного дела, внешнеэкономической деятельности и медицины. Большой популярностью будут пользоваться специалисты в области психологии семейных отношений и клинической психологии.
Руководитель направления Центра по управлению партнерствами в сфере высшего образования РАНХиГС Анна Евсюкова уверена, что тренды карьерного роста на рынке труда в 2025 году будут связаны в большей степени со индустрией высоких технологий.
«Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки», — отметила Евсюкова.
Также она уточнила, что изменения в демографической и социальной сферах, в частности, увеличение среднего возраста населения и его старение, будут способствовать в 2025 году росту спроса на услуги медработников и специалистов в области ухода за пожилыми людьми.
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