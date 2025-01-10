Перечислены профессии, в которых в 2025 году возможен карьерный рост

«Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки», — отметила Евсюкова.