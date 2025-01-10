Российский рынок акций, «Роснефть» и фармацевтические компании: дайджест

Российский рынок приступил к нисходящей коррекции с локальных максимумов, которая не предполагает смены основного бычьего тренда при положении индекса Мосбиржи выше 2650 пунктов, считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Но основные эмитенты закрывают реестры по промежуточным дивидендам за 2024 год, что в моменте может лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов роста и делать его более чувствительным к геополитическим новостям, предупредила эксперт. В частности, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. Однако Трамп не стал уточнять, где и когда именно пройдет встреча.