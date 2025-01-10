Российский рынок акций, «Роснефть» и фармацевтические компании: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 9 января, показывал преимущественно негативную динамику. После роста в начале торгов на рынке начались распродажи. Основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 2,38% — на уровне 2773,12 пункта. Индекс РТС упал на 2,97%, до 854,03 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил торги снижением на 2,64% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2765,82 пункта.
Поводом для распродаж опять стала геополитика, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В частности, уходящая администрация президента США Байдена анонсировала санкции, которые могут затронуть нефтегазовый сектор России.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались бумаги «Фосагро» (+2,6%), «Магнита» (+1%) и «Полюса» (+0,9%). Лидеры падения — привилегированные бумаги «Мечела» (-8,6%), «Транснефти» (-5,6%), акции «Совкомфлота» (-5,2%), «Самолета» (-5%) и НОВАТЭКа (-4,7%).
Технически коррекция широкого рынка напрашивалась после декабрьского ралли, в ходе которого с минимума года индекс Мосбиржи вырос более чем 22% и вышел к уровню 2900 пунктов, считает Михаил Зельцер. По его мнению, теперь перекупленность снята, и сохраняется вероятность возврата индекса выше отметки 2800 пунктов.
Российский рынок приступил к нисходящей коррекции с локальных максимумов, которая не предполагает смены основного бычьего тренда при положении индекса Мосбиржи выше 2650 пунктов, считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Но основные эмитенты закрывают реестры по промежуточным дивидендам за 2024 год, что в моменте может лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов роста и делать его более чувствительным к геополитическим новостям, предупредила эксперт. В частности, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. Однако Трамп не стал уточнять, где и когда именно пройдет встреча.
Аналитики проекта «Мои инвестиции» сохраняют позитивный взгляд на российский рынок акций. Благодаря росту цен на нефть и курса доллара, цена нефти Brent в рублях приблизилась к уровню ₽7900 за баррель. При таких условиях индекс Мосбиржи должен торговаться заметно выше отметки 3000 пунктов, считают эксперты.
Дивидендный гэп «Роснефти»
В четверг, 9 января, был последний день, когда акции «Роснефти» можно было купить под дивиденды. За девять месяцев 2024 года акционеры получат по ₽36,47 на акцию, что по ценам накануне дивидендной отсечки давало 6,3% дивидендной доходности.
Торги в пятницу, 10 января, акции начнут с дивидендного гэпа. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ожидает падения на 5−6%, а аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова — чуть более чем на 6%. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует, что на открытии торгов котировки уйдут ниже ₽550, учитывая, что недавно акции обновили двухгодовой максимум и спекулянты могут решить зафиксировать прибыль. При этом по итогам торгов в четверг акции уже подешевели на 3,14%, до ₽574,8.
В «Альфа-Инвестициях» указали, что скорость закрытия дивидендного гэпа будет зависеть от внешнего фона, динамики на рынке в целом и от отчета за 2024 год, из которого можно будет понять размер следующих дивидендов. По оценкам брокера, финальные выплаты за 2024 год будут соразмерны дивидендам за первое полугодие.
«В нейтральном сценарии для закрытия гэпа может потребоваться порядка трех месяцев. Если рынок акций в целом будет расти, то “Роснефть” может закрыть гэп менее чем за 1−2 месяца», — считают аналитики.
Целевая цена Альфа-Банка по акциям «Роснефти» — ₽645. Это предполагает рост на 12,2% на горизонте 12 месяцев. В «БКС Мир инвестиций» понизили целевую цену до ₽690, а взгляд на акции у брокера теперь нейтральный.
Акции фармацевтических компаний
Акции российских фармацевтических и биотехнологических компаний были в числе лидеров падения на широком рынке. Так, акции «Озон Фармацевтики» подешевели на 16,42%, до ₽42, «Промомеда» — на 6,94%, до ₽353,15, «Фармсинтеза» — на 5,74%, до ₽3,94, а «Артген биотеха» — на 5,58%, до ₽88,32. В начале недели в этих бумагах был бурный рост на новостях о вспышке метапневмовируса в Китае.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, масштаб падения акций в четверг лишь подтверждает, что прошлый импульс роста во многом был спекулятивным и временным на фоне пониженной ликвидности.
В Freedom Finance Global установили целевую цену для акций «Артген биотеха» на горизонте 12 месяцев на уровне ₽104 (потенциал роста 17,8%), для акций «Озон Фармацевтики» — ₽56 (+33,3%).
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,81, продать — по ₽101,05;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽103, продать — по ₽100,77.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,89, продать — по ₽102,81;
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Корпоративные события
CarMoney: ВОСА, на повестке — допэмиссия.
ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров, на повестке — предварительные итоги деятельности в 2024 году и задачи на 2025 год в рамках стратегии на 2025−2029 годы.
Другие важные события
ЦБ опубликует новостной индекс деловой активности за декабрь 2014 года.
США: средняя заработная плата, декабрь — 16:30 мск;
США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, декабрь — 16:30 мск;
США: уровень безработицы, декабрь — 16:30 мск;
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск;
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2773,12 (-2,38%).
Индекс РТС: 854,03 (-2,97%).
S&P 500: 5918,3 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 42 635,2 (+0,25%).
NASDAQ Composite: 19 478,88 (-0,06%).