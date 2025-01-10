Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов на 0,24%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,21%, до 2 767,27 пункта, индекса РТС на 0,21%, до 852,23 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи рос до 2 779,77 пункта (+0,24%), индекс РТС находился на уровне 856,07 пункта (+0,24%).
Курс юаня
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,645 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:04 мск юань замедлил рост, находился на отметке в 13,612 рубля (+3,2 копейки).