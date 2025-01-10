Россияне рассказали, для чего копят деньги

Так, около 43% опрошенных уверены, что финансовые цели следует обсуждать регулярно либо хотя бы раз в несколько месяцев. По мнению 10% россиян, достаточно планировать свои шаги раз в год.
По данным исследования, 51% респондентов создает подушку безопасности для семьи, 34% хотят накопить на жилье, 28% — обеспечить достойную старость, 25% стремятся накопить на образование детей, 8% — на жилье для них.
Финансовых целей на будущее не имеют 9% опрошенных.
Кроме того, 40% опрошенных сообщили о готовности выделять 10−20% своего дохода для совместных сбережений, 21% — до 30% своих доходов на эти цели, 12% — даже более половины своего заработка.
Для достижения целей 50% россиян предпочитают откладывать деньги на вклады и счета, 21% респондентов создают совместные сбережения в банках, а 7% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы.
При этом 21% признались, что пока не уделяют должного внимания вопросам финансовой безопасности в будущем, сказано в исследовании.
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