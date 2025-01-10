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Россияне рассказали, для чего копят деньги

Более половины россиян ставят перед собой цель создать подушку безопасности для своей семьи, пишут «Известия» со ссылкой на исследование банка ВТБ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, около 43% опрошенных уверены, что финансовые цели следует обсуждать регулярно либо хотя бы раз в несколько месяцев. По мнению 10% россиян, достаточно планировать свои шаги раз в год.

По данным исследования, 51% респондентов создает подушку безопасности для семьи, 34% хотят накопить на жилье, 28% — обеспечить достойную старость, 25% стремятся накопить на образование детей, 8% — на жилье для них.

Финансовых целей на будущее не имеют 9% опрошенных.

Кроме того, 40% опрошенных сообщили о готовности выделять 10−20% своего дохода для совместных сбережений, 21% — до 30% своих доходов на эти цели, 12% — даже более половины своего заработка.

Для достижения целей 50% россиян предпочитают откладывать деньги на вклады и счета, 21% респондентов создают совместные сбережения в банках, а 7% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы.

При этом 21% признались, что пока не уделяют должного внимания вопросам финансовой безопасности в будущем, сказано в исследовании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».