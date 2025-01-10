РФ ожидает рост уровня технологической независимости отрасли БАС до 81,1% в 2030 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» должна увеличить уровень технологической независимости отрасли БАС к 2030 до 81,1%. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«Достигнутый уровень технологической независимости в отрасли БАС, 2030 год — 81,1%», — указано в документе. Планируется, что этот показатель в 2025 году составит 42,5%, 2026 году — 51%, 2027 году — 59,4%, 2028 году — 67,1%, 2029 году — 75,2%. В 2024 году уровень технологической независимости отрасли, по предварительным оценкам, составил 37,8%.
Ответственным за достижение показателей назначен вице-премьер Виталий Савельев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Минтранс и Росавиация предлагают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создавать посадочные площадки для беспилотников без капитального строительства и на основе запросов эксплуатантов. Также планируется развивать мобильные площадки с привлечением инвесторов. По его словам, таким образом планируется наращивать объемы и приоритезировать ресурсы, ориентируясь в первую очередь на заказ и потребность в беспилотниках в различных отраслях экономики.
Нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 года. В его структуре 5 федеральных программ и 15 целевых показателей. В декабре 2024 года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин обратил внимание, что один из целевых показателей — количество регионов РФ, которые должны быть оснащены к 2030 году универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотников, — значительно снизился — с 89 до 9.