РФ ожидает рост уровня технологической независимости отрасли БАС до 81,1% в 2030 году

Нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 года. В его структуре 5 федеральных программ и 15 целевых показателей. В декабре 2024 года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин обратил внимание, что один из целевых показателей — количество регионов РФ, которые должны быть оснащены к 2030 году универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотников, — значительно снизился — с 89 до 9.