Рекордное число торговых споров между Китаем и другими странами было отмечено в 2024 году

Это рекордное число, которое демонстрирует резкий рост по сравнению с 69 случаями в 2023 году. При этом в прошлом году 28 торговых партнеров КНР начали расследования в отношении китайского импорта, что на 18 больше, чем в 2023 году. Как указывает издание, кроме развитых стран, все больше развивающихся стран выражают обеспокоенность по поводу растущей торгово-экономической экспансии Китая, в их числе оказались Таиланд, Перу и Пакистан.