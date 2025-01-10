Рекордное число торговых споров между Китаем и другими странами было отмечено в 2024 году

ГОНКОНГ, 10 января. /ТАСС/. Рекордное количество торговых споров, инициированных в отношении Китая другими государствами, было отмечено в 2024 году. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в минувшем году было объявлено о начале 160 дел, связанных с торговыми барьерами или антидемпинговыми и антисубсидиарными расследованиями в отношении КНР.
Это рекордное число, которое демонстрирует резкий рост по сравнению с 69 случаями в 2023 году. При этом в прошлом году 28 торговых партнеров КНР начали расследования в отношении китайского импорта, что на 18 больше, чем в 2023 году. Как указывает издание, кроме развитых стран, все больше развивающихся стран выражают обеспокоенность по поводу растущей торгово-экономической экспансии Китая, в их числе оказались Таиланд, Перу и Пакистан.
Но больше всего расследований в отношении китайского импорта в прошлом году инициировала Индия, за ней следуют ЕС, Бразилия и США. Большинство расследований были сосредоточены на антидемпинговых делах, связанных с продукцией таких отраслей, как металлургия и химическое производство.
Издание приводит мнение экономиста Лян Янь из Уилламеттского университета в штате Орегон. По ее мнению, многие из этих расследований стали упреждающими мерами развивающихся стран, которые хотят предотвратить возможный всплеск китайского импорта. Они не исключают, что Китай может перенаправить поставки товаров, которые сейчас идут в США, на их рынки — в связи со скорым приходом в Белый дом Дональда Трампа.
«Совершенно неясно, введет ли Трамп высокие всеобъемлющие пошлины на китайский импорт, но не следует преувеличивать их негативное влияние, поскольку доля США в китайском экспорте сократилась с 19 до 13 процентов, и Китай активно диверсифицирует внешние рынки и стимулирует внутренний спрос», — приводит ее мнение газета.