Prada рассматривает возможность покупки Versace

В 2023 году Capri договорился о слиянии с другим холдингом, специализирующимся на предметах роскоши, — Tapestry. Сумма сделки оценивалась в $8,5 млрд. Однако в октябре прошлого года американский суд заблокировал сделку, сочтя, что она повредит интересам покупателей и сотрудников компаний. После этого Capri заявлял, что не исключает возможность продажи отдельных брендов.