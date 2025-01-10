Prada рассматривает возможность покупки Versace

По ее данным, нынешний владелец Versace — американский холдинг Capri Holdings — намерен продать компанию, уже нанял для этого консультантов и связался с несколькими потенциальными покупателями.
Il Sole 24 Ore отмечает, что одним из претендентов на Versace может стать Prada. По данным газеты, компания ведет консультации с аналитиками банка Citi по поводу возможной сделки. В Prada отказались комментировать эту информацию.
В 2023 году Capri договорился о слиянии с другим холдингом, специализирующимся на предметах роскоши, — Tapestry. Сумма сделки оценивалась в $8,5 млрд. Однако в октябре прошлого года американский суд заблокировал сделку, сочтя, что она повредит интересам покупателей и сотрудников компаний. После этого Capri заявлял, что не исключает возможность продажи отдельных брендов.