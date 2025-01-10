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Под новые санкции США против России попали более 200 компаний и физлиц

Блинкен: под новые санкции США попали более 200 компаний и физлиц.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов, говорится в обнародованном в пятницу заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Сегодня США вводят санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также более 180 судов», — заявил глава американской дипломатии.

Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.