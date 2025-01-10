Под новые санкции США против России попали более 200 компаний и физлиц

Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.