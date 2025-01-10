ПИК по итогам года сохранил первое место по вводу жилья в России

«Согласно предварительным итогам года, первое место занимает ПИК, опережая “Самолет” на 364 тысячи квадратных метров. Объем ввода ПИК за 2024 год составил почти 1,68 миллиона квадратных метров. Это 91 многоквартирный дом в 46 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (64%) и Московской области (16%). По итогам 2023 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2,68 миллиона квадратных метров», — говорится в сообщении портала.