ПИК по итогам года сохранил первое место по вводу жилья в России

«Согласно предварительным итогам года, первое место занимает ПИК, опережая “Самолет” на 364 тысячи квадратных метров. Объем ввода ПИК за 2024 год составил почти 1,68 миллиона квадратных метров. Это 91 многоквартирный дом в 46 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (64%) и Московской области (16%). По итогам 2023 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2,68 миллиона квадратных метров», — говорится в сообщении портала.
Как указывается в нем, компания «Самолет», лидировавшая в промежуточных рейтингах по вводу жилья с мая 2024 года, заняла, как и год назад, второе место. Ее показатель — 1,31 миллиона квадратных метров.
На третьем месте находится «Югстройинвест». По данным портала, компания за год ввела в строй почти 683 тысячи квадратных метров жилья и улучшила свое положение в рейтинге сразу на восемь позиций.
На четвертом месте — ЛСР (почти 584 тысячи квадратных метров), на пятом — ФСК (более 571 тысячи «квадратов»).
Кроме того, в десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по предварительным итогам года, вошли Setl Group, Московский фонд реновации, MR Group, «Брусника» и «Аквилон».
При этом по объему текущего строительства жилья по состоянию на 1 января 2025 года первое место, по данным ЕРЗ, занимает «Самолет» с показателем 5,21 миллиона квадратных метров. ПИК — на втором месте, объем текущего жилищного строительства компании составляет 4,34 миллиона квадратных метров. Замыкает тройку лидеров краснодарская компания «Точно», у которой в строительстве находится 2,14 миллиона квадратных метров.