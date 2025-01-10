Cтало известно, сколько россиян работало в новогодние праздники

Почти половина россиян (46%) за праздники отработали один-два дня. Однако нашлись и те, кто посвятил работе значительную часть выходных: около четверти опрошенных трудились три-четыре дня (24%), а почти каждый третий провел за работой от пяти до семи дней или даже все праздники (18% и 12% соответственно). При этом мужчины чаще выходили на работу, чем женщины: доля работающих мужчин составила 66%, в то время как среди женщин этот показатель равен 58%.
Основным стимулом работы в праздничные дни для большинства участников опроса стала финансовая выгода: двойная ставка или иные формы повышенной оплаты труда привлекли 42% респондентов. Кроме того, 28% отметили, что специфика их профессии требует обязательного выхода на работу в праздники, а 13% ответили, что ими движет стремление достичь амбициозных целей в Новом году.
Интересно, что у разных полов мотивация для праздничной работы также отличалась. Женщины чаще упоминали личные причины и сложные жизненные обстоятельства. Так, 12% женщин заявили, что работали из-за финансовых трудностей, тогда как среди мужчин эту причину назвали лишь 8%. Мужчины, напротив, значительную долю своей мотивации связывали с профессиональными обязательствами или распоряжениями руководства. Каждый десятый мужчина (10%) вышел на работу исключительно по требованию начальства, в то время как среди женщин такую причину указали только 4%.
Опрос также выявил, что 20% россиян работают в выходные и праздничные дни на постоянной основе, а 37% делают это время от времени. Однако 39% предпочитают четко разделять работу и личную жизнь, стараясь избегать профессиональной деятельности в праздничный период.
Аналитики подчеркивают, что для многих россиян новогодние праздники становятся не только временем для отдыха, но и возможностью повысить доходы, выполнить рабочие обязательства или реализовать новые карьерные цели.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».