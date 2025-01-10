Cтало известно, сколько россиян работало в новогодние праздники

Почти половина россиян (46%) за праздники отработали один-два дня. Однако нашлись и те, кто посвятил работе значительную часть выходных: около четверти опрошенных трудились три-четыре дня (24%), а почти каждый третий провел за работой от пяти до семи дней или даже все праздники (18% и 12% соответственно). При этом мужчины чаще выходили на работу, чем женщины: доля работающих мужчин составила 66%, в то время как среди женщин этот показатель равен 58%.