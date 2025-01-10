Банк России понизил официальный курс доллара на 11 января

Так, курс доллара понизили с 102,2911 рубля до 101,9146 рубля (минус 0,3765 рубля).
Курс евро регулятор понизил всего на несколько копеек к прошлому дню: с 105,0893 рубля до 105,0464 рубля.
Курс китайского юаня «потерял» менее одной копецки с 13,6934 рубля до 13,6866 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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