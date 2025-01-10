Настроения немного ухудшились

В лидерах роста оказались бумаги Фосагро и Полюса, которые подорожали на 2,7% и на 0,7% соответственно. Вчера на Московской бирже после редомициляции начались торги акциями Х5. В самом начале торгов котировки акций ритейлера повысились, достигая 3000 ₽, но не удержали рост и завершили день закрылись на уровне 2800 ₽ за одну акцию, что тем не менее превышает уровни до приостановки торгов в апреле. Оборот по акциям Х5 превысил 18 млрд руб. Ожидания по дивидендам и высокий потенциал роста котировок акций Х5 (до 3900, по нашей оценке) оказывают поддержку котировкам Х5.