Мазутное дело: в ГД предлагают ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время сильного шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии из них вытекло около 40% мазута. Через двое суток, к утру 17 декабря, нефтепродукты достигли берегов Анапы и Темрюкского района, а затем Крыма. 26 декабря была объявлена ЧС федерального уровня. Президент России Владимир Путин 9 января назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов для страны за последние годы. Он попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации и о том, что необходимо «сделать в ближайшее время для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия». Также президент раскритиковал профильные ведомства за недостаточные усилия по устранению разливов мазута.