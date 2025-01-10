Мазутное дело: в ГД предлагают ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях

В Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях, а также взять на контроль их продажу россиянам. Обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Несмотря на загрязнение морей после разлива мазута, добыча продолжается, хотя нефтепродукты до сих пор выбрасываются на берег. Беспокойство ситуацией выражают и в профильных комитетах ГД. Представители рыбного бизнеса поддерживают усиление контроля за продукцией и уже предсказывают серьезные потери. Какой объем вылова приходится на Черное и Азовское моря и сможет ли Россия отказаться от этой рыбы — в материале «Известий».
Опасны ли рыба и морепродукты из Черного и Азовского морей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Минсельхоз и Минприроды ввести временное ограничение на вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. Эта продукция может быть небезопасна для здоровья россиян после последствий крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе. С документами на имя глав ведомств Оксаны Лут и Александра Козлова ознакомились «Известия».
В них депутат также предлагает исключить возможность реализации такой рыбной продукции, чтобы уберечь граждан от рисков отравления, отмечая, что необходимо дождаться получения научных заключений о ее безопасности.
Справка «Известий»
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время сильного шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии из них вытекло около 40% мазута. Через двое суток, к утру 17 декабря, нефтепродукты достигли берегов Анапы и Темрюкского района, а затем Крыма. 26 декабря была объявлена ЧС федерального уровня. Президент России Владимир Путин 9 января назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов для страны за последние годы. Он попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации и о том, что необходимо «сделать в ближайшее время для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия». Также президент раскритиковал профильные ведомства за недостаточные усилия по устранению разливов мазута.
«Морепродукты, рыба, моллюски способны накапливать в своих организмах токсичные вещества, что делает опасным употребление их в пищу, если воды их обитания были загрязнены. Особенно уязвимы двустворчатые моллюски, которые сохраняют загрязняющие элементы на протяжении всей своей жизни. Учитывая эти факты, необходимо принять меры для предотвращения распространения продукции, которая может представлять угрозу для здоровья людей», — подчеркивает Борис Чернышов в письмах в ведомства.
Он также предложил усилить контроль за качеством морепродуктов, поступающих в торговые сети, а также организовать информационную работу с населением о возможных опасностях потребления продукции из зон экологических аварий.
— Техногенная катастрофа в Керченском проливе нанесла серьезный удар по экосистеме и поставила под угрозу здоровье людей, как тех, кто там проживает, так и тех, кто регулярно покупает отечественную рыбу и морепродукты. В связи с этим нужно принять меры по защите населения, — сказал «Известиям» депутат.
Его поддерживают в комитетах Госдумы по охране здоровья и аграрным вопросам.
— Ситуации должны дать оценку эксперты Роспотребнадзора и Росрыболовства. Вся выловленная рыба и морепродукты должны пройти проверку. Если они будут содержать вредные вещества и токсины, то, безусловно, не должны оказаться на полках магазинов и в ресторанах. Ну и сами россияне должны понимать, что такая продукция сейчас небезопасна, — заявил «Известиям» глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.
Сейчас властям необходимо принять все возможные меры, чтобы не допустить вреда здоровью граждан, отметил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
— Необходимо серьезно наказать тех, кто допустил выход в море этих перегруженных и старых кораблей, которым надо было запретить работу еще 15 лет назад. Сейчас нужно минимизировать экологические последствия, — заявил «Известиям» депутат.
В Минприроды «Известиям» заявили, что вопросы вылова рыбы из-за разлива мазута не относятся к компетенции министерства и посоветовали обратиться в Росрыболовство.
— Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии продолжают мониторить ситуацию. Инспекторы Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства постоянно следят за распространением мазута. Зафиксирован выброс нефтепродуктов также в Сакском районе и Евпатории, туда оперативно направлены специалисты, — сообщили «Известиям» в федеральном агентстве, подведомственном Минсельхозу.
Также там отметили, что Росрыболовство совместно с институтом работает над оценкой ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
«Известия» также направили запросы в Росприроднадзор и Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров с просьбой прокомментировать ситуацию.
Какой масштаб последствий от разлива мазута
Учитывая, что последствия катастрофы сразу устранить не получится, будут отложения мазута в море, поэтому необходимо организовать постоянный мониторинг водорослей, рыб и беспозвоночных, заявил «Известиям» исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин.
— В случае обнаружения опасных и токсичных веществ необходимо приостановить промысел до изменения ситуации, — пояснил представитель бизнеса.
При этом, по его словам, по сравнению со всем объемом добычи рыбной продукции в России доля Черного и Азовского морей особой роли не играет.
По данным Росрыболовства, всего с января по октябрь 2024 года объем выловленных водных биологических ресурсов составил 4,13 млн т, в то время как на Азово-Черноморский бассейн пришлось 26,7 тыс. т. Это почти на 6,6 тыс. т меньше, чем в 2023-м.
В этих морях водятся такие виды, как хамса, белуга, осетр, севрюга, сельдь, шпрот, тюлька, кефаль, барабуля, ставрида, скумбрия, камбала, пеламида и тунец. Если же говорить о морепродуктах, то в первую очередь речь идет о мидиях и рапанах. Кроме того, на черноморском побережье есть мидийные и устричные фермы.
Директор одной из таких ферм в Крыму Сергей Кулик рассказал «Известиям», что масштабы экологической катастрофы пока оценить сложно, но рыбодобывающий бизнес понесет большие убытки.
— Рыба — это мигрирующие обитатели, которые перемещаются в разных толщах воды. Поэтому, к сожалению, она, конечно, пострадала. Мазут, который вылился, представляет собой очень тяжелую фракцию, и опыта по очистке моря от него в мире еще не существует. Сколько это будет вымываться, никто пока не знает. Самое главное то, что ниже 15 градусов этот мазут становится как смола, а свыше он начинает нагреваться и превращаться в пленку, — пояснил бизнесмен.
По его словам, пока усиления требований к бизнесу по проверке рыбной продукции и морепродуктов нет, но, видимо, проверять придется каждую партию, что также может сказаться на прибыльности — моллюски без воды живут три-четыре дня и ровно столько же занимает проверка. При этом бизнесмен согласен с тем, что такая продукция может быть небезопасна и даже вызвать онкологические заболевания.