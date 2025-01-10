Mansion Global: пожары в Лос-Анджелесе усугубят нехватку жилья в городе

Катастрофические лесные пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бесконтрольно распространяются с 7 января и точные масштабы ущерба пока сложно подсчитать. Два крупнейших пожара — Palisades Fire, охвативший богатый район Пасифик-Палисейдс, и Eaton Fire в жилых районы Пасадены и Альтадены, по данным контролирующего борьбу с пожарами госагентства CalFire, к четвергу сожгли около 11 тысяч гектаров земли, уничтожив тысячи построек. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере десять человек.