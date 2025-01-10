Mansion Global: пожары в Лос-Анджелесе усугубят нехватку жилья в городе

Катастрофические лесные пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бесконтрольно распространяются с 7 января и точные масштабы ущерба пока сложно подсчитать. Два крупнейших пожара — Palisades Fire, охвативший богатый район Пасифик-Палисейдс, и Eaton Fire в жилых районы Пасадены и Альтадены, по данным контролирующего борьбу с пожарами госагентства CalFire, к четвергу сожгли около 11 тысяч гектаров земли, уничтожив тысячи построек. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере десять человек.
Как сообщило Mansion Global, пожары уничтожили целые кварталы домов, от многомиллионных особняков в одном из самых дорогих районов страны (Пасифик-Палисейдс) до скромных бунгало середины прошлого века и многоквартирных домов, а также предприятий, школ и исторических зданий.
По мнению издания, природная катастрофа, скорее всего, усугубит и без того серьезный жилищный кризис в районе Лос-Анджелеса, где из-за нехватки жилья большинство покупателей не могут позволить себе покупку, что приводит к росту цен на жилье и арендную плату по всей Калифорнии.
В штате наблюдается нехватка 3,5 миллионов единиц жилья, и ежегодно строится менее 100 тысяч домов. Дефицит привел к тому, что цены на жилье стали совершенно недоступными для среднестатистического жителя Лос-Анджелеса, подчеркивается в статье.
Согласно данным, собранным Джонатаном Миллером из оценочной компании Miller Samuel, в третьем квартале средняя цена продажи дома в городе составила 1,8 миллиона долларов (как за дом на одну семью, так и за кондоминиумы). Средняя же цена дома в Пасифик-Палисейдс — 3,8 миллиона долларов.
Отдельной проблемой после стихийных бедствий является рост стоимости страхования. Калифорния уже сталкивалась с кризисом в сфере страхования имущества, многие страховые компании прекратили работу в штате, и, вероятно, значительная часть разрушенных домов была застрахована недостаточно или вообще не была застрахована, предполагается в статье.
По предварительным оценкам, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов, но сумма может значительно возрасти, так как пожары еще не локализованы. По оценкам консалтинговой компании CoreLogic, потенциальная общая стоимость восстановления домов в округе Лос-Анджелес, подверженных умеренному или высокому риску лесных пожаров, составляет 186 миллиардов долларов, более 70 тысяч домов подвержены наибольшему риску, и стоимость их восстановления превышает 60 миллиардов долларов.