Каким будет курс рубля 13 января 2025: прогноз эксперта

Сигналы противоречивы. С одной стороны, команда завершающего свои полномочия главы США Джо Байдена усиливает санкции против российского нефтяного экспорта. С другой стороны, растущие риски для отечественных поставок толкают мировые цены вверх, а в СМИ распространяется информация о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации последнего.
В США сегодня вышел сильный отчет по рынку труда за минувший месяц. Число рабочих мест в экономике США выросло на 256 тыс., что является максимальным приростом за последние девять месяцев, безработица снизилась до 4,1% с ноябрьских 4,2%.
В понедельник на внешнем контуре значимых событий и выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акций Займера.
В ближайшее время большое влияние на наш рынок может оказывать новостной фон, и, конечно, в фокусе останутся сырьевые и валютные котировки. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 января — 2775−2875 п.
Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5−14, по доллару — 101−104. С наступлением рабочих дней активизируется спрос импортеров на валюту. При этом ее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного механизма. Между тем индекс доллара DXY после выхода сильного отчета по рынку труда США сегодня обновил максимумы с осени 2022 года, на пике превысив 109,5 п. Но есть и хорошие новости для российской валюты. Цены на нефть вышли за $80 по Brent. Их рост благоприятен, однако текущие уровни котировок транслируются в укрепление рубля с временным лагом в несколько недель. Также отметим, что с середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты.
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