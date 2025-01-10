Каким будет курс рубля 13 января 2025: прогноз эксперта

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5−14, по доллару — 101−104. С наступлением рабочих дней активизируется спрос импортеров на валюту. При этом ее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного механизма. Между тем индекс доллара DXY после выхода сильного отчета по рынку труда США сегодня обновил максимумы с осени 2022 года, на пике превысив 109,5 п. Но есть и хорошие новости для российской валюты. Цены на нефть вышли за $80 по Brent. Их рост благоприятен, однако текущие уровни котировок транслируются в укрепление рубля с временным лагом в несколько недель. Также отметим, что с середины января часть компаний начнут готовиться к налоговому периоду, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты.