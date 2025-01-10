Как стать квалифицированным инвестором в 2025 году? Новые правила

Еще одно любопытное нововведение. Ряд бумаг, как известно, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста у брокера. По старым правилам, если тест завален, купить ценные бумаги брокер все же давал, но — на сумму не более ₽100 тысяч. По новым правилам, сумма для покупки увеличена до ₽300 тысяч. Однако эти ₽300 тысяч теперь — общий лимит на год для «неквала» на покупку инструментов, по которым он завалил тест.