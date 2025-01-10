Как стать квалифицированным инвестором в 2025 году? Новые правила

Зачем нужен статус квалифицированного инвестора?
Торговать на бирже может каждый, но далеко не каждому доступны все инструменты фондового рынка. Некоторые из них можно покупать и продавать лишь имея статус квалифицированного инвестора — «квала».
«Квалы» — это отдельная категория участников рынка, у которых, по задумке регулятора, есть знания и опыт работы с ценными бумагами, а также финансовые возможности. По итогам 3 квартала 2024 года количество квалифицированных инвесторов, по данным Банка России, выросло до 824 тысяч.
Неквалифицированный инвестор — «неквал» — в отличие от «квала» не может торговать сложными биржевыми продуктами, например структурными облигациями. Более того, список инструментов, доступных «неквалу», может быть ограничен и эмитентами (так произошло с облигациями Росагролизинга) и даже брокерами, многие из которых не подпускают «неквалов» даже к флоатерам.
Как стать «квалом»?
Чтобы получить заветный статус квалифицированного инвестора, нужно выполнить хотя бы одно из условий, установленных законом.
Условие 1. Имущественный ценз: нужно владеть активами на общую сумму в ₽12 млн. Это могут быть и ценные бумаги, и производные инструменты, и даже средства на банковских счетах и депозитах. До 2025 года достаточно было ₽6 млн. Планируется, что с 2026 года сумма будет увеличена до ₽24 млн.
Условие 2. За последние 4 квартала совершить сделки на бирже на сумму не менее ₽6 млн. Это один из самых спорных моментов, который открывает путь к получению статуса «квала» любому, кто не имеет большого капитала и профильного образования, но умеет пользоваться «плечом». Тем не менее, регулятор сохранил это условие.
Условие 3. Получить высшее экономическое образование в вузе, который может аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Условие 4. Иметь опыт работы, связанный с совершением сделок с инвестиционными инструментами.
Условие 5. Иметь один из международных сертификатов — Financial Risk Manager (FRM), Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) — также основание для получения статуса квалифицированного инвестора.
Условие 6 (вступает в силу в мае 2025 года). Наличие ученой степени.
Условие 7 (вступает в силу в мае 2025 года). Уровень дохода. Какой именно — установит ЦБ отдельным нормативным актом.
Что изменится для неквалифицированных инвесторов?
Новые поправки в закон «О рынке ценных бумаг» расширили список инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам.
Например, теперь им доступно больше облигаций с плавающим купоном. После прохождения тестирования «неквалы» смогут добавлять в портфель флоатеры не только с привязкой купона к среднему значению ставок ЦБ или RUONIA за определенный период (например — неделя), но и с привязкой к значению этих индикаторов на конкретную дату.
Также «неквалам» станут доступны сделки с паями закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Еще одно любопытное нововведение. Ряд бумаг, как известно, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста у брокера. По старым правилам, если тест завален, купить ценные бумаги брокер все же давал, но — на сумму не более ₽100 тысяч. По новым правилам, сумма для покупки увеличена до ₽300 тысяч. Однако эти ₽300 тысяч теперь — общий лимит на год для «неквала» на покупку инструментов, по которым он завалил тест.
Нужен ли вам статус «квала»?
Если вы прямо сейчас соответствуете хотя бы одному критерию, дающему право получить статус квалифицированного инвестора, не тяните — получайте. Обязательств он не налагает, но дает возможности расширить инструментарий на фондовом рынке. Если стать квалифицированным инвестором до вступления в силу поправок, то, само собой, статус никто не отнимет. Он бессрочный. И отказаться от него можно только по собственному желанию.
Если же вы не соответствуете вышеперечисленным критериям, подумайте: а оно вам надо? Регулятор не просто так делит биржевых игроков на «квалов» и «неквалов», он таким образом стремится уберечь новичков от необдуманных сделок с активами, в которых они не разбираются. А все голубые фишки, с которых начинающие инвесторы, как правило, начинают свой путь на фондовом рынке, доступны и неквалифицированным инвесторам.
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