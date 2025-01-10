FT: заявку Венгрии на покупку румынского поставщика газа проверяют из-за связей с РФ

MVM утверждает, что ее региональный портфель закупок газа разнообразен как с точки зрения источников и маршрутов, так и сроков. Российский газ, поставляемый «Газпромом», «составляет лишь 40% от общего регионального торгового портфеля», уточнила компания. Она получает его по трубопроводу, проходящему через Турцию. Это последний оставшийся маршрут в Европу после того, как 1 января 2025 года истек срок транзитного соглашения между «Газпромом» и Украиной.