FT: заявку Венгрии на покупку румынского поставщика газа проверяют из-за связей с РФ

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуя сообщил Financial Times, что поглощение может быть заблокировано по соображениям безопасности. В прошлом году аналогичным образом Мадрид остановил слияние испанской железнодорожной компании Talgo с венгерской фирмой Ganz Mavag Europe отчасти из-за ее связей с Россией.
Это кратно превышает предложения других конкурентов, в том числе двух государственных румынских энергокомпаний. Как утверждает Бурдуя, контрольный пакет Eon Energie România стоит не более 50 млн евро.
Eon Energie România, по данным FT, обслуживает миллионы румынских клиентов электроэнергией и газом, занимая долю рынка, близкую к 50%. По другим данным, ее доля на рынке газа составляет около 40%, на рынке электроэнергии — 15%.
Бурдуя сказал, что разведывательные службы Румынии будут учитывать оценку риска поглощения Eon Energie România венгерской MVM. «Мы не позволим российскому газу попасть в страну», — заявил он, добавив, что страна работает над разработкой собственных ресурсов природного газа и закупкой дополнительных поставок на спотовом рынке.
MVM — вторая по выручке энергокомпания Венгрии и основой импортер российского газа в страну. Она также эксплуатирует спроектированную в России атомную электростанцию «Пакш», которая сейчас расширяется под эгидой российского гиганта Росатом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал санкции ЕС в отношении российского энергетического сектора, заявляя, что Запад «выстрелил себе в ногу», отказавшись от дешевого российского газа.
MVM утверждает, что ее региональный портфель закупок газа разнообразен как с точки зрения источников и маршрутов, так и сроков. Российский газ, поставляемый «Газпромом», «составляет лишь 40% от общего регионального торгового портфеля», уточнила компания. Она получает его по трубопроводу, проходящему через Турцию. Это последний оставшийся маршрут в Европу после того, как 1 января 2025 года истек срок транзитного соглашения между «Газпромом» и Украиной.