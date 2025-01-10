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Финансист объяснила, почему ЦБ может снизить ставку в феврале

На февральском заседании Банк России может снизить ключевую ставку, если будут снижаться инфляционные ожидания и продолжится замедление кредитования. Об этом агентству «Прайм» рассказала и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, этот показатель является для регулятора не самоцелью, а средством сдерживания роста цен. Если он начнет замедляться в течение месяца, также произойдет снижение инфляционных ожиданий, ключевая ставка может сохраниться на уровне 21% или снизиться на 1%. И только в случае отсутствия позитивных изменений, показатель могут повысить на один процентный пункт.

Фрумина подчеркнула, что эта мера призвана скорее ограничить предложение, нежели снизить уровень спроса.

«Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию», — отметила финансист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».