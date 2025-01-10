Финансист объяснила, почему ЦБ может снизить ставку в феврале

По словам эксперта, этот показатель является для регулятора не самоцелью, а средством сдерживания роста цен. Если он начнет замедляться в течение месяца, также произойдет снижение инфляционных ожиданий, ключевая ставка может сохраниться на уровне 21% или снизиться на 1%. И только в случае отсутствия позитивных изменений, показатель могут повысить на один процентный пункт.