Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам в российском небе для авиакомпаний

Ранее авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом заявила генеральный директор европейского перевозчика Марьян Ринтел. По ее словам, в ЕС должны принять финансовые меры, для того чтобы европейские авиакомпании могли лучше конкурировать с китайскими.