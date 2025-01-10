Еврокомиссия «будет реагировать», если США введут торговые пошлины против Дании

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от китайской и российской угроз. Еще во время своего первого президентского срока (в 2019 году) Трамп говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии.