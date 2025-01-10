Еврокомиссия «будет реагировать», если США введут торговые пошлины против Дании

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Еврокомиссия «будет реагировать» на введение США торговых пошлин против Дании в случае ее отказа уступить Гренландию. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.
«Страны ЕС решили, что торговля является общим интересом. Поэтому если одна из стран подвергнется торговым мерам давления, мы должны будем принять ответные меры», — заявил он, отвечая на вопрос о действиях Еврокомиссии в ответ на угрозы из Вашингтона ввести торговые пошлины против Дании, если она откажется уступить Гренландию США.
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от китайской и российской угроз. Еще во время своего первого президентского срока (в 2019 году) Трамп говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии.