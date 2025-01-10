Эксперты: Австрия и Словакия не досчитаются запасов в ПХГ к следующей зиме без газа РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу отопительного сезона могут опуститься до 30%, что создаст дополнительный спрос на топливо для пополнения ПХГ к следующему году, считают опрошенные ТАСС эксперты. В то же время Австрия и Словакия не досчитаются не менее 3 млрд куб. м газа в своих хранилищах к предстоящей зиме без поставок российского газа через Украину.
Сейчас запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 69%, а темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
«Ожидаем, что на конец отопительного сезона заполненность ПХГ может составить 30−35%, хотя многое будет зависеть от погоды в оставшиеся 2,5 месяца и способности европейских стран переманить часть поставок СПГ, идущих в Азию», — считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. С ним согласен и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, который прогнозирует запасы в ПХГ ЕС к 1 апреля в 32−37 млрд куб. м (31−35% номинальной мощности) по сравнению с 61 млрд куб. м (59%) на 1 апреля 2024 года.
Такое снижение не является критичным (в марте 2022 года запасы опускались до 25,5%), но создаст значительный дополнительный спрос на газ в ЕС для пополнения ПХГ с апреля по октябрь 2025 года, что будет оказывать повышательное давление на биржевые цены, отмечает эксперт. Однако, если транзит российского газа через территорию Украины не возобновится до осени, то Австрия и Словакия вместе не досчитаются не менее 3 млрд куб. м газа, необходимого для пополнения ПХГ, то есть войдут в следующий отопительный период с более низкими запасами, добавляет Белогорьев.
Эти двум странам также придется рассчитывать на поставки регазифицированного СПГ из Италии и Германии, но достаточность этих поставок до начала отопительного сезона вызывает сомнения в силу ограниченности предложения СПГ в этот период на европейском и мировом рынках. Кроме того, Словакия может покупать небольшие объемы российского газа из «Турецкого потока» через Венгрию. В свою очередь Италия заместит российского газ импортом из Алжира и покупками СПГ, а Чехия — поставками через Германию, добавили эксперты.
Ранее сообщалось, что наибольшее влияние полное прекращение транзита российского газа через Украину с 2025 года окажет на Австрию, Словакию, Чехию, Италию и Молдавию, которым придется закупать более дорогой СПГ или наращивать потребление угля. Для Молдавии и в особенности Приднестровья остановка транзита даже на неделю означает беспрецедентный общеэнергетический кризис: экономической альтернативы поставкам газа из РФ, равно как и запасов этого энергоносителя, у нее нет. Страна уже переключилась на поставки электрической энергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, которая работала на российском газе.
О транзите газа через Украину
Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет, поскольку перезаключить соглашение за несколько дней до Нового года не удастся. Киев также объявил о намерении прекратить транспортировку российского газа.
В то же время Украина готова возобновить поставки через свою газотранспортную систему по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ, а президент РФ допустил вариант заключения контрактов на поставку через третьих контрагентов — турецкие, венгерские, словацкие, азербайджанские компании. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что в таком случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ на границе РФ и Украины. Таким образом газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже не российское сырье. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционов, в которых участвовали бы европейские компании.