Экономист спрогнозировал доход россиян по вкладам свыше 10 трлн рублей

«На такую тенденцию будут влиять два фактора. Во-первых, большая сумма средств, размещенных гражданами на депозитах. Так, объем средств физических лиц, размещенных во вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей», — отметил экономист.