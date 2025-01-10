Экономист спрогнозировал доход россиян по вкладам свыше 10 трлн рублей

По его словам, в 2024 году доход от вкладов составил 7−7,5 трлн рублей, а по итогам 2025 года он вырастет до 10 трлн.
«На такую тенденцию будут влиять два фактора. Во-первых, большая сумма средств, размещенных гражданами на депозитах. Так, объем средств физических лиц, размещенных во вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей», — отметил экономист.
Вторым фактором Игорь Балынин назвал высокие процентные ставки. Так, в 2025 году средняя ставка по депозитам достигнет 20−22%. При этом, уже сейчас на рынке есть предложения по 23−25%.
Настоящее время самое оптимальное для открытия вкладов, заключил он.
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