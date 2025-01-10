Россиян предупредили о торговых войнах в экономике в 2025 году

«Возможно как усиление существующих торговых войн, так и развязывание новых посредством абсолютно разного набора инструментов. Пожалуй, в данный момент мало кто верит, что абсолютно все заявления [избранного президента США Дональда] Трампа будут реализованы, но если это случится, то будет очередная перестройка мировых логистических цепочек», — сказал экономист.
Он также отметил, что, если обещания Трампа воплотятся в жизнь, то промышленное производство в странах, куда Россия экспортирует нефть и газ, снизится, из-за чего может сократиться и объем таких поставок.
По мнению Балынина, инфляция в 2025 году замедлится, При этом он не исключил возможность появления новых товаров, на которые возникнет временный ажиотажный спрос из-за роста цен, по аналогии со сливочным маслом в 2024-м и с яйцами в 2023-м.
Экономист отметил, что стоит ожидать усиления текущих политических конфликтов и появления новых очагов напряженности. В том числе, могут возникнуть внутригосударственные проблемы, связанные с ростом недовольства населения руководством во многих странах, недружественных к России.
Это однозначно отразится на состоянии экономики. В частности может понадобиться корректировка методов взаимодействия с другими странами и изменение цен на различные товары — в первую очередь, на сырье, подытожил Балынин.
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