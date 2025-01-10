Россиян предупредили о торговых войнах в экономике в 2025 году

«Возможно как усиление существующих торговых войн, так и развязывание новых посредством абсолютно разного набора инструментов. Пожалуй, в данный момент мало кто верит, что абсолютно все заявления [избранного президента США Дональда] Трампа будут реализованы, но если это случится, то будет очередная перестройка мировых логистических цепочек», — сказал экономист.