Депутат предложил решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников

«Например, если раньше аванс составлял 40% от месячного оклада, то его можно поднять до 50%. Такой подход сгладит дисбаланс между первой и второй частями выплаты. В таком случае, например, вместо крохотных 5−8 тысяч рублей (примерная сумма), которые получатся при расчете для оклада в районе 50 тысяч рублей, сотрудник сможет получить фиксированный аванс в размере 25 тысяч, что позволит серьезно сократить финансовый разрыв», — пояснил он.