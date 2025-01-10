Депутат предложил решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников

По его словам, размер аванса у работников скромный в связи с небольшим количеством рабочих дней.
«Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников», — сказал депутат.
Гаврилов также предложил другой вариант — пересмотреть методику расчета аванса. На данный момент работодатели используют стандартную формулу, которая учитывает только фактически отработанное время за первую половину месяца.
Как отметил депутат, можно зафиксировать авансовый платеж в процентном соотношении от общей заработной платы.
«Например, если раньше аванс составлял 40% от месячного оклада, то его можно поднять до 50%. Такой подход сгладит дисбаланс между первой и второй частями выплаты. В таком случае, например, вместо крохотных 5−8 тысяч рублей (примерная сумма), которые получатся при расчете для оклада в районе 50 тысяч рублей, сотрудник сможет получить фиксированный аванс в размере 25 тысяч, что позволит серьезно сократить финансовый разрыв», — пояснил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».