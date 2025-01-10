Денежная база в России выросла с 20 по 27 декабря

Отмечается, что показатель на 20 декабря составлял 18 713,9 млрд рублей. То есть, за неделю денежная база увеличилась на 240,3 млрд рублей.
При этом, объем денежной базы по итогам последней недели 2023 года — к 29 декабря — составлял 18 591,7 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос на 362,5 млрд рублей относительно прошлого года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
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