Чем обернется для российского рынка двухдневная неделя

Переход политики ЦБ России от повышения ключевой ставки к ее удержанию на высоком уровне полностью учтена рынком.
Нужны новые факторы, которые смогут дать направление движению рынка. В ожидании этих факторов индекс будет находиться на текущем уровне, хотя нельзя исключать периодические взрывы волатильности.
Котировки нефти растут третью неделю подряд. Участники рынка пересмотрели свои прогнозы спроса на нефть в первом квартале 2025 года.
Пересмотренные прогнозы ожидают роста спроса в указанный период на 1,6 млн баррелей в сутки из-за плохих погодных условий. Ожидаемые санкции со стороны уходящего Президента Байдена только подливают масла в огонь.
На следующей неделе ожидаем выхода нескольких отчетов о состоянии рынка нефти: отчеты ОПЕК, МЭА, Министерства энергетики США. Их оценка состояния рынка нефти способна вынести цены барреля выше 80 долларов за баррель.
В конце следующей недели могут быть опубликованы результаты работы ПАО Сбербанк за декабрь 2024 года. Эти данные дадут возможность оценить объем чистой прибыли эмитента за прошлый год, а следовательно, понять, сможет ли банк выплатить дивиденд в ожидаемом размере. Участники рынка внимательно следят за возможным дивидендом Сбербанка. Любое значительное отклонение от прогнозной величины (это дивиденд по итогам 2023 года 33,3 рубля на акцию) способно определить тренд изменения цены акции в среднесрочной перспективе. Принимая во внимание вес обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в индексе, новости этого эмитента окажут серьезное влияние на динамику индекса Мосбиржи.
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