Чем обернется для российского рынка двухдневная неделя

В конце следующей недели могут быть опубликованы результаты работы ПАО Сбербанк за декабрь 2024 года. Эти данные дадут возможность оценить объем чистой прибыли эмитента за прошлый год, а следовательно, понять, сможет ли банк выплатить дивиденд в ожидаемом размере. Участники рынка внимательно следят за возможным дивидендом Сбербанка. Любое значительное отклонение от прогнозной величины (это дивиденд по итогам 2023 года 33,3 рубля на акцию) способно определить тренд изменения цены акции в среднесрочной перспективе. Принимая во внимание вес обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в индексе, новости этого эмитента окажут серьезное влияние на динамику индекса Мосбиржи.