Bloomberg рассказал, зачем Трампу Гренландия

На этой неделе Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Дании, если та не уступит контроль над островом. Премьер-министр Муте Эгеде в ответ на притязания будущего главы Белого дома, заявившего о желании купить Гренландию, подчеркнул, что та «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде заявил, что хочет добиться независимости от Дании.