Bloomberg: Маск засомневался, что DOGE сможет сократить госрасходы на 2 трлн долларов

Цель в 2 триллиона долларов — цифра, которую Маск озвучил во время митинга Трампа, состоявшегося в Нью-Йорке за несколько дней до президентских выборов 2024 года. Эта цифра сразу же вызвала скептицизм у экспертов по бюджету. По их мнению, достижение этой цели потребует экономии на таких программах, как социальное обеспечение и Medicare, которые популярны среди избирателей и которые сам Трамп в ходе предвыборной кампании поклялся не сокращать.