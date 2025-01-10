Bloomberg: Маск засомневался, что DOGE сможет сократить госрасходы на 2 трлн долларов

«Я думаю, мы попытаемся добиться сокращения (расходов) на 2 трлн долларов. Это стало бы наилучшим результатом», — сказал он Марк Пенну, политическому стратегу и председателю Stagwell, в интервью, транслировавшемуся на платформе Х. Но при этом добавил, что «у нас есть неплохие шансы» добиться снижения расходов всего на 1 трлн долларов, цитирует Маска агентство Bloomberg.
Цель в 2 триллиона долларов — цифра, которую Маск озвучил во время митинга Трампа, состоявшегося в Нью-Йорке за несколько дней до президентских выборов 2024 года. Эта цифра сразу же вызвала скептицизм у экспертов по бюджету. По их мнению, достижение этой цели потребует экономии на таких программах, как социальное обеспечение и Medicare, которые популярны среди избирателей и которые сам Трамп в ходе предвыборной кампании поклялся не сокращать.
Как уточняет Bloomberg, в 2024 финансовом году правительство США израсходовало 6,75 трлн долларов, из которых более 5,3 трлн долларов пришлось на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону и льготы ветеранам, а также проценты по долгу.
Аналогичные попытки урезать федеральные расходы в конгрессе предпринимались и ранее, но не увенчались успехом. Хотя республиканцы сейчас контролируют обе палаты конгресса, их незначительное большинство вряд ли приведет к тому, что такие масштабные законодательные усилия попадут на стол Трампа.