Акции «Газпром нефти» выросли после публикации санкций США

Акции подпавшей под новые санкции США «Газпром нефти» отреагировали ростом на публикацию пресс-релиза OFAC США. Котировки компании в моменте выросли более, чем на 5%, на пике достигнув ₽620 за бумагу. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 4,4%.
Росли также бумаги «Сургутнефтегаза», которые продолжили отыгрывать падение начала дня. Если на минимуме дня падение привилегированных акций достигало 4,38%, то на 18:29 мск котировки снижались всего на 1,35% до ₽57,5. Обыкновенные акции дешевели на 1,99%, до ₽23,39. Котировки «Совкомфлота» прибавляли 1,26%, до ₽90,76.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) на 18:29 мск прибавлял 1,9%, до 2825,92 пункта.
В начале торгов в пятницу, 10 января, на рынке акций наблюдалась позитивная динамика. Однако в середине дня начались продажи в бумагах нефтяных компаний — падение котировок «Газпром нефть» (SIBN) и «Сургутнефтегаза» (SNGS) превышало 5%. В бумагах судоходной компании «Совкомфлот» (FLOT) также наблюдались продажи, на минимуме котировки теряли около 3%.
Как рассказали «РБК Инвестициям» аналитики, это снижение могло было быть связано с распространением в телеграм-каналах неподтвержденного релиза OFAC США, в который были включены «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Совкомфлот».
В пятницу Reuters также сообщил о планах США ввести «одни из самых жестких санкций» против нефти России со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство. При этом в агентстве отдельно указали, что документ с перечнем пришел «якобы из Казначейства США» и распространялся среди трейдеров в Европе и Азии. Reuters сделал ремарку, что проверить достоверность документа не смогло.
Эксперты «Т-Инвестиций» отметили, что после введения ограничений компаниям «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» станет сложнее продавать сырье и нефтепродукты, и дисконт цен на них может расшириться. При этом эксперты отметили, что доля экспорта у «Сургутнефтегаза» выше, чем у «Газпром нефти». Дочка «Газпрома» более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее будет менее чувствительно, полагают в «Т-Инвестициях».
Предыдущий пакет ограничений США ввели против России 21 ноября 2024 года. В SDN-лист американского Минфина попали в общей сложности более чем 50 российских банков с международными связями, 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц. Под санкции попали в том числе Газпромбанк, через который велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами, и финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ». Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными.
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