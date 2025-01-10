Акции «Газпром нефти» выросли после публикации санкций США

Эксперты «Т-Инвестиций» отметили, что после введения ограничений компаниям «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» станет сложнее продавать сырье и нефтепродукты, и дисконт цен на них может расшириться. При этом эксперты отметили, что доля экспорта у «Сургутнефтегаза» выше, чем у «Газпром нефти». Дочка «Газпрома» более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее будет менее чувствительно, полагают в «Т-Инвестициях».