ВВП закончил 2024 год с большим ростом. Экономика неуверенно тормозила в четвертом квартале

Кварталом ранее, по данным Росстата, ее рост на 3,1% в годовом выражении с точки зрения использования ВВП (данные о внешней торговле закрыты, и можно говорить лишь о внутреннем спросе) в значительной мере поддерживало расширение частного (на 6,5% против 6,1% во втором квартале) и государственного (4,5% против минус 0,2%) потребления, а также значительное накопление основного капитала (10,1% против 7,2% соответственно) на фоне снижения запасов. В четвертом же квартале потребительский спрос постепенно стабилизировался (по оценке Минэкономики, все траты на потребление домохозяйств в ноябре с учетом сезонности к октябрю выросли на 0,1% после снижения на 0,4% в октябре), Инвестактивность же оставалась повышенной, как и госрасходы. «В сентябре резко подскочил импорт грузовиков (достигнув рекорда за всю историю наблюдений) перед октябрьским повышением утильсбора. В октябре неожиданно подросло предложение базовых строительных материалов», — констатировали аналитики ЦМАКП, отмечая, впрочем, что с учетом ставки Банка России, резко снизившей стимулы к инвестициям, «осеннее повышение индекса вряд ли следует рассматривать как устойчивое».