В Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке

«Связано сохранение ставки по семейной ипотеке в 6% с тем, что правительство продолжает активно поддерживать данную программу, к тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась — это поручение президента Владимира Путина. Плюс к этому семейную ипотеку со ставкой 6% годовых распространят на “вторичку” в регионах, где почти не строят новое жилье», — пояснила она.
Сенатор назвала решение главы государства востребованным, так как семьи с детьми являются главной категорией покупателей новостроек. По ее мнению, отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной.
Однако останется вопрос, каким будет размер первоначального взноса, который уже приблизился к 50%, подчеркнула Ольга Епифанова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».