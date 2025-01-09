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В Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке

Ставка по семейной ипотеке в России останется на уровне 6% в 2025 году, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Связано сохранение ставки по семейной ипотеке в 6% с тем, что правительство продолжает активно поддерживать данную программу, к тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась — это поручение президента Владимира Путина. Плюс к этому семейную ипотеку со ставкой 6% годовых распространят на “вторичку” в регионах, где почти не строят новое жилье», — пояснила она.

Сенатор назвала решение главы государства востребованным, так как семьи с детьми являются главной категорией покупателей новостроек. По ее мнению, отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной.

Однако останется вопрос, каким будет размер первоначального взноса, который уже приблизился к 50%, подчеркнула Ольга Епифанова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».