В Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке

«Связано сохранение ставки по семейной ипотеке в 6% с тем, что правительство продолжает активно поддерживать данную программу, к тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась — это поручение президента Владимира Путина. Плюс к этому семейную ипотеку со ставкой 6% годовых распространят на “вторичку” в регионах, где почти не строят новое жилье», — пояснила она.