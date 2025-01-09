В Шанхае начали проверки магазинов с поддельными товарами из России

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 магазинов с поддельной продукцией из России. Об этом сообщило Центральное народное радио Китая.
Торговые точки, которые выдавали себя за павильоны российских товаров, реализовывали продукцию без необходимой документации. Доля товаров, импортированных из России, в них была слишком низка. При этом узнаваемые российские бренды были выставлены в разных частях магазина, вводя потребителей в заблуждение.
В последние годы в Китае набирают популярность российские товары, в частности, пищевая и косметическая продукция. В ноябре 2024 года основатель платформы Epinduo, поставляющей российские товары в Китай, Юй Вэй рассказал в беседе с ТАСС, что продукты питания российского производства становятся все более узнаваемыми в КНР, китайские регионы соревнуются за право открыть специализированные магазины с продовольствием из РФ.
С 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз РФ реализуют программу российских национальных павильонов, цель которых — обеспечить продвижение отечественного агроэкспорта. Такие площадки имеются в ряде городов Китая: Шанхае, Харбине, Чэнду и Шэньчжэне.