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В Шанхае начали проверки магазинов с поддельными товарами из России

Торговые точки, которые выдавали себя за павильоны российских товаров, реализовывали продукцию без необходимой документации.

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 магазинов с поддельной продукцией из России. Об этом сообщило Центральное народное радио Китая.

Торговые точки, которые выдавали себя за павильоны российских товаров, реализовывали продукцию без необходимой документации. Доля товаров, импортированных из России, в них была слишком низка. При этом узнаваемые российские бренды были выставлены в разных частях магазина, вводя потребителей в заблуждение.

В последние годы в Китае набирают популярность российские товары, в частности, пищевая и косметическая продукция. В ноябре 2024 года основатель платформы Epinduo, поставляющей российские товары в Китай, Юй Вэй рассказал в беседе с ТАСС, что продукты питания российского производства становятся все более узнаваемыми в КНР, китайские регионы соревнуются за право открыть специализированные магазины с продовольствием из РФ.

С 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз РФ реализуют программу российских национальных павильонов, цель которых — обеспечить продвижение отечественного агроэкспорта. Такие площадки имеются в ряде городов Китая: Шанхае, Харбине, Чэнду и Шэньчжэне.