В Шанхае начали проверки магазинов с поддельными товарами из России

В последние годы в Китае набирают популярность российские товары, в частности, пищевая и косметическая продукция. В ноябре 2024 года основатель платформы Epinduo, поставляющей российские товары в Китай, Юй Вэй рассказал в беседе с ТАСС, что продукты питания российского производства становятся все более узнаваемыми в КНР, китайские регионы соревнуются за право открыть специализированные магазины с продовольствием из РФ.