В российских новостройках малогабаритки подорожали за год почти на 19,8%

Наиболее активно рост цен шел в первой половине года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки, рассказал ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, на рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток, которые были установлены в некоторых регионах. «Там, где официального запрета еще нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м. Так что в следующем году средняя площадь квартир определенно вырастет (сейчас 27,3 кв. м — прим. ТАСС). Тем не менее, пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%. Такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего — в условиях отсутствия дешевой ипотеки это очень важно для всех участников рынка», — сказал собеседник агентства.