В России урезали расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в ближайшие шесть лет российские власти потратят только 2,25 миллиарда рублей, что в десять раз меньше ожиданий. Об этом со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли и в IT-индустрии сообщает Forbes.