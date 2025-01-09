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В России спрогнозировали снижение продаж ювелирных изделий в 2025 году

Темпы роста продаж ювелирной продукции в рознице серьезно замедлятся в 2025 году, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По итогам прошлого года, напомнил Николай Поляков, гендиректор сети Sokolov, суммарные объемы продаж ювелирных украшений в России выросли примерно на 26%, до 461 млрд рублей. Такая динамика могла быть связана с ростом биржевых цен на драгоценные металлы.

При этом, по его словам, себестоимость производства украшений также выросла, за ней и розничная цена. Так, за первые девять месяцев 2024 года средний чек в российских сетях увеличился на 17%, до 8,6 тысячи рублей.

Кроме того, Николай Поляков спрогнозировал, что в 2025 году объем роста продаж ювелирных украшений на территории России замедлится до 12%. Этому поспособствуют мировые цены на золото.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».