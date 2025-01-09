Российские работодатели раскрыли планы по набору сотрудников в 2025 году

Прогнозы на 2025 год выглядят еще более оптимистично: ожидается, что доля активно нанимающих компании вырастет до 76%. В ходе исследования Ventra аналитики опросили 900 работодателей из различных отраслей.
В целях сохранения сотрудников в следующем году большинство респондентов (76%) планируют повышать заработную плату и предлагать увеличенные компенсации. Почти половина опрошенных (46%) намерены вкладывать средства в обучение и повышение квалификации работников, а 42% собираются внедрять гибкий график работы либо предоставлять возможность трудиться удаленно.
Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, соискатели нередко отказывают работодателям. Так, 87% компаний отметили рост частоты отказов от предложений за 2024 год, по сравнению с 2023 годом. В частности, 27% заявили, что доля отказов увеличилась на 10%.
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