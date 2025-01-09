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Российские работодатели раскрыли планы по набору сотрудников в 2025 году

В течение 2024 года в России активно обсуждались острая нехватка рабочей силы во всех секторах экономики и трудности при поиске новых сотрудников. Тем не менее, согласно исследованию, проведенному в декабре HR-холдингом Ventra, две трети компаний (61%) весь год продолжали нанимать персонал. Данные исследования публикуют «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Прогнозы на 2025 год выглядят еще более оптимистично: ожидается, что доля активно нанимающих компании вырастет до 76%. В ходе исследования Ventra аналитики опросили 900 работодателей из различных отраслей.

В целях сохранения сотрудников в следующем году большинство респондентов (76%) планируют повышать заработную плату и предлагать увеличенные компенсации. Почти половина опрошенных (46%) намерены вкладывать средства в обучение и повышение квалификации работников, а 42% собираются внедрять гибкий график работы либо предоставлять возможность трудиться удаленно.

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, соискатели нередко отказывают работодателям. Так, 87% компаний отметили рост частоты отказов от предложений за 2024 год, по сравнению с 2023 годом. В частности, 27% заявили, что доля отказов увеличилась на 10%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».