Российские работодатели раскрыли планы по набору сотрудников в 2025 году

В течение 2024 года в России активно обсуждались острая нехватка рабочей силы во всех секторах экономики и трудности при поиске новых сотрудников. Тем не менее, согласно исследованию, проведенному в декабре HR-холдингом Ventra, две трети компаний (61%) весь год продолжали нанимать персонал. Данные исследования публикуют «Ведомости».