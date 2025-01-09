The Globe and Mail: Канада введет пошлины на несколько товаров из США

По его информации, власти Канады планируют ввести пошлины на импортируемый из США апельсиновый сок, изделия из керамики, включая унитазы и раковины, а также стальную продукцию. Пожелавший остаться анонимным чиновник отметил, что список товаров для ответа на угрозы Трампа не является окончательным и все еще уточняется. Он добавил, что в этот перечень также могут войти цветы и некоторые изделия из стекла и пластмассы.