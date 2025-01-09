The Globe and Mail: Канада введет пошлины на несколько товаров из США

По его информации, власти Канады планируют ввести пошлины на импортируемый из США апельсиновый сок, изделия из керамики, включая унитазы и раковины, а также стальную продукцию. Пожелавший остаться анонимным чиновник отметил, что список товаров для ответа на угрозы Трампа не является окончательным и все еще уточняется. Он добавил, что в этот перечень также могут войти цветы и некоторые изделия из стекла и пластмассы.
Как отмечает газета, канадские власти отбирают американские товары для возможного введения пошлин таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для собственных потребителей и при этом нанести урон политикам США. Так, например, апельсиновый сок в основном производится в штате Флорида, где расположена резиденция Трампа, а также проживают многие члены Конгресса от Республиканской партии.
США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.