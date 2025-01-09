Tesla получит в этом году от конкурентов более €1 млрд

В рамках системы торговли квотами концерны, которые не выпускают достаточное количество электромобилей для соблюдения ограничений на вредные выхлопы, могут заплатить тем, кто укладывается в этот лимит с запасом, чтобы избежать штрафных санкций со стороны регуляторов ЕС.