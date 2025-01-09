СМИ: сколько может стоить Гренландия в случае выставления на продажу?

Спустя почти 20 лет после того, как Сьюард высказал свои мысли об экспансии в Арктику, США достигли своей цели: в 1867 году они купили у России Аляску за 7,2 млн долларов (по разным оценкам, от 138 млн до более чем 150 млн долларов на сегодняшний день). И сейчас Аляска, как подчеркивает Times Union, является одним из богатейших штатов США благодаря обилию природных ресурсов, таких как нефть, золото и рыба, а также обширным пространствам нетронутой дикой природы и стратегическому расположению как окна в Россию и ворот в Арктику.