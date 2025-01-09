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СМИ: сколько может стоить Гренландия в случае выставления на продажу?

Трамп впервые высказал идею покупки Гренландии в 2019 году. Тогда он утверждал, что не является первым президентом США, который бы выдвинул эту идею. Современные продажи территорий редки. Возродит ли их Трамп, пока неизвестно. Но вопрос интригующий: какую цену предложить целому штату, территории или нации?

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Исторические покупки земель

Сегодня покупка одной суверенной страной территории у другой может показаться странным, но в прошлом отмечается немало таких случаев, пишет The Conversation. Известно, что США осуществили большую часть своей западной экспансии в начале XIX века. Это включало «покупку Луизианы» — огромных участков земли в Северной Америке, купленных в 1803 году у Франции за 15 млн долларов (приблизительно 416 млн долларов в цифрах 2024 года, по оценкам The Conversation).

Примерно полвека спустя США заплатили Мексике за большие участки территории после мексикано-американской войны. Впоследствии, в марте 1848 года, государственный секретарь Уильям Сьюард писал:

Нашему населению суждено преодолеть непреодолимые волны ледяных барьеров на севере и встретиться с восточной цивилизацией на берегах Тихого океана.

Уильям Сьюард
госсекретарь США

Спустя почти 20 лет после того, как Сьюард высказал свои мысли об экспансии в Арктику, США достигли своей цели: в 1867 году они купили у России Аляску за 7,2 млн долларов (по разным оценкам, от 138 млн до более чем 150 млн долларов на сегодняшний день). И сейчас Аляска, как подчеркивает Times Union, является одним из богатейших штатов США благодаря обилию природных ресурсов, таких как нефть, золото и рыба, а также обширным пространствам нетронутой дикой природы и стратегическому расположению как окна в Россию и ворот в Арктику.

В 1917 году США купили у Дании часть Виргинских островов за 25 млн долларов (более 600 млн долларов сегодня) с оплатой золотыми монетами.

Стратегическое положение Гренландии имело большое значение для США с первых дней холодной войны.

В 1946 году тогдашний президент Гарри Трумэн предложил купить датскую территорию за 100 млн долларов с оплатой золотом. Тогда датчане отреагировали на это предложение примерно так же, как в 2019 и в 2025 году: «Нет, спасибо!»

Сколько стоит Гренландия?

Оценка страны или автономной территории — непростая задача. В отличие от компаний или активов, в случае со странами необходимо оценивать сочетание материальных и нематериальных элементов, которые не поддаются прямому экономическому измерению.

Гренландия — крупнейший остров в мире. Он занимает критическое положение между Северной Америкой и Европой и становится все более важным, поскольку Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Таяние льдов обнажает неиспользованные запасы редкоземельных минералов, нефти и природного газа — ресурсов, которые Трамп и другие считают необходимыми для снижения зависимости США от иностранных поставщиков, таких как Китай.

В Гренландии уже несколько десятилетий добывают уголь, причем она славится крупными подтвержденными запасами. К тому же недра острова содержат редкоземельные и драгоценные металлы (золото, серебро, медь, свинец, цинк), графит, мрамор и уран. Наконец, отмечается потенциал для крупной добычи нефти у берегов Гренландии. И ничего из этого потенциала не отражено в текущем ВВП острова, который в 2021 году достиг 3,24 млрд долларов.

Несмотря на эти преимущества, Гренландия остается слаборазвитой. Ее инфраструктура скудна, а экономика в значительной степени зависит от рыболовства и субсидий из Дании.

В Гренландии находится авиабаза Туле вооруженных сил США — важнейший объект для обнаружения ракет и мониторинга космоса.

И притязания Трампа на этот остров подчеркивают растущую обеспокоенность США по поводу геополитики в Арктике, где Россия и Китай усилили свое присутствие, превратив регион в новый рубеж для глобальной конкуренции.

Гренландия также служит геополитическим стержнем, контролируя доступ к арктическим судоходным путям, которые становятся доступнее из-за изменения климата и могут значительно сократить торговые маршруты между Европой и Азией. Это повышает экономическую и стратегическую ценность острова.

Согласно The Times of India, экономисты и аналитики предлагают спекулятивные оценки Гренландии, варьирующиеся от сотен миллиардов до триллионов долларов.

По мнению Financial Times, Гренландия может быть оценена в 1,1 трлн долларов из-за ее редкоземельных минералов и ресурсного потенциала. По другой оценке, основанной на площади Гренландии в сравнении с ценой покупки Аляски в 1867 году, ее цена составляет 230 млн долларов. Однако в этой цифре не учтены инфляция, современная оценка ресурсов и геополитические ставки, отмечает Daily Mail.

В более реалистичных расчетах учитываются стоимость развития экономики и инфраструктуры. США, вероятно, придется вложить значительные средства в добычу полезных ископаемых, энергетику и социальные услуги, чтобы интегрировать территорию Гренландии.

Это может поднять цену покупки острова как минимум до 1,5 трлн долларов, что сделает его одним из самых дорогих приобретений в истории.

Также возникнут вопросы о компенсации для 57 000 жителей Гренландии, которые, вероятно, потребуют права голоса при любой передаче суверенитета. Прямые выплаты жителям — от 100 000 до 1 млн долларов на человека — повысят «ценник» острова на 5,7−57 млрд долларов.

Однако финансовые затраты — это только часть уравнения. Любая попытка приобрести Гренландию потребует преодоления международных правовых норм, договоров и значительных дипломатических препятствий. Главы Дании и Гренландии последовательно отвергают идею продажи острова, и любая попытка США форсировать этот вопрос, скорее всего, испортит отношения с ключевыми союзниками, включая партнеров по НАТО.